Spacciatore arrestato dalla pattuglia delle Volanti in corso Roma

ALESSANDRIA - Giovedì 27 ottobre il personale della Squadra Volante della Questura di Alessandria, durante l’ordinaria attività di controllo del territorio a piedi per le vie del centro cittadino, in corso Roma (angolo via Modena) ha proceduto al controllo di un uomo il cui atteggiamento, alla vista degli operatori, aveva destato sospetti, in particolare come se stesse cercando di evitarli cambiando improvvisamente direzione.

La persona è stata fermata e si è dimostrata subito oltremodo nervosa e dai primi accertamenti è emerso che in passato era stata segnalata per un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti ed era stata altresì tratta in arresto da parte del personale della Questura di Torino.

Vista la situazione e in particolare il comportamento tenuto dall’uomo, questi è stato sottoposto ad una perquisizione che ha permesso di rinvenire tre involucri di cellophane contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 20 grammi e la somma di circa 350 euro in banconote di piccolo taglio che, in considerazione di quanto accertato, era da ritenersi chiaro indizio di spaccio. L'uomo è stato tratto in arresto.

Nella giornata successiva l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.