Alessandria e Tortona unite dal suono dell'organo

I CONCERTI - Appuntamento di particolare pregio per la Stagione di concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria, organizzata dagli Amici dell’organo. Mercoledì 9 novembre, alle 18, nell’auditorium del conservatorio Vivaldi di Alessandria, verrà proposta una grande novità rispetto alle scorse edizioni: in occasione del bicentenario della nascita di César Franck, i musicisti toscani Antonio Galanti e Andrea Vannucchi proporranno una trascrizione per pianoforte a quattro mani di tutti i più noti brani organistici, effettuata quando Franck era ancora in vita e recentissimamente ritrovata a Parigi.

Questo consentirà di avere per la prima volta all'interno della stagione una prima esecuzione assoluta e di portare in qualche modo il repertorio organistico anche in spazi insoliti come i teatri. Giovedì 10 novembre infatti l'appuntamento sarà al teatro Civico di Tortona. Appuntamento alle ore 21. Il concerto è dedicato alla memoria di Paolo Perduca e gode del patrocinio di “Perosi Festival”.

Genova Vocal Ensemble: concerto a Sant'Antonio Con Daniela Scavio e Chris Juliano, diretti da Roberta Paraninfo

Ilnasce nel 1993. È formato dagli organisti e pianisti toscani Antonio Galanti e Andrea Vannucchi. Il repertorio comprende opere per due organi, organo a quattro mani e pianoforte a quattro mani, con particolare riguardo alla prassi esecutiva, anche su strumenti originali. L’ambito storico spazia dalla musica barocca a quella dei nostri giorni, includendo trascrizioni e realizzazioni originali e prime esecuzioni assolute. Il Duo ha ricevuto il 1° premio al XXXI Festival Musica Antiqua, Belgio, per la specifica categoria riservata alle esecuzioni su due organi e organo a quattro mani.La Stagione di concerti è giunta alla 43ª edizione. I concerti si distinguono per la professionalità e l’alto livello degli artisti nonché per il pregio e l’assoluta originalità dei brani celti al punto che sono previste esecuzioni in prima assoluta. La presidente degli Amici dell’organo è, musicista appassionata che da sempre si dedica alla valorizzazione di questi antichi e preziosi strumenti.