Bertram, Camagna gremito per l'Under 19

TORTONA - Spalti gremiti al PalaCamagna per l’esordio casalingo stagionale dell’U19 Silver del Derthona (col debutto da capoallenatore di Marco Palumbo), che ha surclassato il Basket Chieri.

Sconfitte invece nelle due sfide in Serie C Gold e U19 Eccellenza. Nel campionato senior il Gulliver ha tenuto bene botta sul campo della vice capolista Collegno Basket.

Amarezza invece per il primo ko interno dell’U19 Eccellenza, dovuto ad una condotta arbitrale che ha condizionato la prova dei bianconeri. Il match di cartello con la Blu Orobica Bergamo, durato 2 ore e 10 minuti con 4 espulsioni (tre per i padroni di casa, una per i lombardi) e il numero altrettanto record di 50 liberi tirati dagli ospiti. Dopo il -30 interno con Vado, l’U17 Eccellenza si riscatta vincendo in casa contro il Basket College Novara La Lucciola prima di andare a regolare senza problemi la Junior Casale nel derby. Due sorrisi in poco più di 24 ore per l’U14 Gold, che regola il giorno prima il Cus Torino e l’indomani gli amici di Bea Chieri, società con cui il Db Lab ha sottoscritto da qualche mese un rapporto di collaborazione.

SERIE C GOLD

COLLEGNO BASKET – GULLIVER DERTHONA 78-69

(21-12, 37-24, 59-44)

COLLEGNO: Framarin 6, Trinchero 6, Di Matteo 5, Tarditi 12, Borgialli 25, Tunietto 10, De Bartolomeo 10, Bertino 4, Brentin, Mortarino ne, Sorge ne, Bossola ne. All. Sacco.

GULLIVER: Tambwe 6, R. Bellinaso 3, Appetiti, Zonca, Errica 24, Baldi 16, Biaggini 9, Tandia 8, P. Lisini 3, Moro, Armanino. All. Tosarelli

UNDER 19 ECCELLENZA

BERTRAM DERTHONA – BLU OROBICA BERGAMO 81-90

(16-15, 40-40, 63-67)

DERTHONA: Tambwe 2, Tandia 14, Appetiti, Biaggini 11 (10rb), Errica 21 (8/8 ai liberi, 4 ast), Zonca, Jankovic 3, P. Lisini, R. Bellinaso 4, Armanino, Baldi 26 (5/16 da 3, 4 ast), Moro ne. All. Ansaloni, ass. Tosarelli, Palumbo.

BLU OROBICA: Camara 2, Morelli, M. Cagliani 23, Mora, Isotta 31, Dembele 10, Cane 18, Nespoli 3, Rota 3, R. Cagliani, Piccinini ne, Renella ne. All. Albanesi.

UNDER 17 ECCELLENZA

BERTRAM DERTHONA – BASKET COLLEGE NOVARA LA LUCCIOLA 69-63

(24-14, 37-35, 55-44)

DERTHONA: Korlatovic 26, Borasi 4, Manzo 4, Paraschivu 4, Viola 4, Repetto 6, Chikal, Cervini, P. Angeletti 6, De Filippo 7, S. Angeletti 2, R. Bordoni 6. All.Rocco, ass. Fanaletti

NOVARA: Zocca 32, Giacomelli 11, Masi 7, Caligaris 7, Baldini 6, De Lucia, Devecchi, Ariatta, Mera, Facchinetti, Palmer ne. All. Brustia.

JUNIOR CASALE – BERTRAM DERTHONA 28-101

(6-38, 19-67, 22-83)

DERTHONA: Korlatovic 12, Borasi 14, Quaroni 2, Paraschivu, Repetto 8, Chikal 10, C. Gay 16, Cervini 6, De Filippo 8, S. Angeletti 14, R. Bordoni 11. All. Rocco, ass. Fanaletti.

UNDER 19 SILVER

BERTRAM DERTHONA – UBC BASKET CHIERI 94-56

(19-11, 44-20, 64-33)

DERTHONA: Curti 18, St. Vio 8, E. Bordoni 14, Lerta 7, Ale. Magrassi 11, Segatto 2, Garlando 2, D’Albertis 2, Coffano 10, Davio 15, Alb. Magrassi, S. Ferrari 5. All. Palumbo, ass. Censurini.

BEA CHIERI – BERTRAM DERTHONA 60-48

(16-14, 35-30, 48-41)

DERTHONA: Lerta 13, Curti 5, Ale. Magrassi 11, Coffano 11, Segatto 6, Garlando, Alb. Magrassi 2, S. Ferrari, Nebbia, E. Bordoni, Davio. All. Palumbo, ass. Censurini.

UNDER 14 GOLD

CUS TORINO – BERTRAM DERTHONA 57-65

(15-17, 34-40, 44-51)

DERTHONA: Gilli 15, Stefanescu 4, Pisano Bafano 21, Bruno 14, Quaini 7, Curcio 4, Bonura, Orsi, Ercole, Zanardi, Musso, Barbero. All. Rocco, ass. Della Godenza, Palumbo.

BERTRAM DERTHONA – BEA CHIERI 73-59

(23-18, 40-37, 55-53)

DERTHONA: Ercole 2, Pisano Bafano 20, L. Bruno 6, Gilli 24, Zanardi 4, Stefanescu 4, Curcio 4, Quaini 2, Bonura 7, Perrone, Barbero, Orsi ne. All. Rocco, ass. Della Godenza, Palumbo.

BEA: Calò 5, Milani 19, Giachino 6, Tran 13, Tarantino, Meles, Petrin 12, Valentini 2, Sidari 2, Fatai, Destefanis, Gigante. All. Ratto.