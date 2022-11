A Trino un nuovo parco solare, grazie a Enel Green Power e ai cittadini

TRINO - Dopo il successo nei Comuni di Poggio Renatico, in provincia di Ferrara, di Casei Gerola, nel pavese, e di Augusta, in provincia di Siracusa, arriva anche a Trino 'Scelta Rinnovabile', l’iniziativa di Enel Green Power che, attraverso una raccolta fondi online, consente di far partecipare i cittadini, in maniera attiva, alla realizzazione di nuovi impianti rinnovabili, così da supportare la transizione energetica del Paese verso fonti energetiche sostenibili.



A Trino, in particolare, Enel Green Power ha avviato la realizzazione di un nuovo parco solare su un'area di circa 130 ettari adiacenti all'ex centrale elettrica 'Galileo Ferraris'. L’impianto sarà costituito da quasi 160mila moduli, avrà una potenza di 86 MW e sarà accoppiato a un accumulo elettrochimico da 25 MW in grado di contribuire all’adeguatezza del sistema elettrico e fornire servizi ancillari alla rete.



Si tratta di uno dei più grandi impianti solari del nord Italia, che a regime produrrà circa 130 GWh ogni anno, evitando l'emissione in atmosfera di circa 56mila tonnellate di CO2 e l’utilizzo di 29 milioni di metri cubi di gas, sostituendolo con energia rinnovabile prodotta localmente.



Enel Green Power è impegnata a sviluppare nuovi impianti rinnovabili in Italia a supporto della transizione verso fonti energetiche pulite, sostenibili ed efficienti. Attraverso l’iniziativa Scelta Rinnovabile, si offre ai cittadini l’opportunità di aderire all’investimento, ottenendo un rendimento finanziario, condividendo concretamente con le comunità locali i benefici che derivano dalla presenza di un impianto rinnovabile nel loro territorio.



A partire da lunedì 7 novembre i residenti nel Comune di Trino avranno, quindi, diritto a un periodo di tempo di tre settimane, in esclusiva, per poter partecipare alla campagna di crowdfunding e, al contempo, avranno accesso ad un più vantaggioso tasso di remunerazione del finanziamento. Il periodo di esclusiva verrà poi modulato per consentire la piena estensione e partecipazione al territorio circostante.

Per tale motivo, i successivi quattordici giorni saranno dedicati ai residenti della provincia di Vercelli, al termine dei quali la campagna verrà estesa per ulteriori dieci giorni alla regione Piemonte. Terminata la copertura su territorio piemontese, la campagna di raccolta fondi verrà estesa a tutti i cittadini del territorio nazionale.



Chiunque abbia interesse, potrà aderire all'iniziativa scegliendo liberamente, in base alle proprie preferenze, il valore del proprio finanziamento (da un minimo di 100 euro fino a un massimo di 5mila euro). Tale finanziamento, che avrà una durata di 3 anni, oltre al recupero del capitale inziale versato, consentirà di ottenere un rendimento del 5,5% lordo annuo fisso per i residenti del Comune di Trino e del 4,5% lordo annuo fisso per tutti gli altri cittadini interessati a finanziare il progetto. A discrezione degli interessati, sarà possibile scegliere tra due differenti modalità di restituzione del capitale versato in base alle proprie necessità.



«Siamo entusiasti – spiega Eleonora Petrarca, Responsabile Business Development Italia di Enel Green Power – di proseguire nella promozione del progetto Scelta Rinnovabile proprio qui a Trino, dove sorgerà uno dei più grandi impianti solari del nord Italia, un importante tassello nella strategia di Enel Green Power nella crescita delle fonti rinnovabili in Italia. Questa nuova campagna di raccolta fondi online offre l’opportunità a tutti i cittadini, e in particolare ai residenti del comune di Trino, di scegliere un modo pulito ed efficiente di generare energia insieme a noi».



«Abbiamo aderito convintamente a questa proposta per il vantaggio concreto che porta ai nostri cittadini – commenta il Sindaco di Trino Daniele Pane – e ci adopereremo affinché sia la prima di una serie di iniziative di attenzione e coinvolgimento del territorio. Chi volesse aderire all’operazione troverà in questi giorni materiali informativi e personale dedicato presso gli uffici comunali, ma possiamo intanto semplificarla dicendo «adotta un pannello fotovoltaico», un invito a cogliere i benefici delle rinnovabili per la comunità e per il nostro futuro”.



Le prime tre iniziative di Scelta Rinnovabile – in provincia di Pavia, in provincia di Ferrara e nel siracusano - hanno registrato un enorme riscontro da parte del pubblico: i cittadini hanno sposato e promosso il percorso di transizione verso le energie rinnovabili raggiungendo in tempi molto rapidi l’obiettivo di raccolta fondi previsto per ciascun progetto.