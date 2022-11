Il car sharing di 5T sbarca a Casale

CASALE - Avere a disposizione senza costi per carburante, parcheggio e assicurazione: tutte caratteristiche del car sharing 'CinQue', il servizio - progettato da 5T - di auto in condivisione che verrà inaugurato a Casale Monferrato, con la prima postazione di Piazza Vittorio Veneto, vicino alla stazione ferroviaria.

Spiega il sindaco Federico Riboldi: «Il car sharing consente di ottimizzare le esigenze di mobilità dell’Amministrazione, sostituendosi a parte del parco auto comunale e, contemporaneamente, di mettere un servizio a disposizione dei cittadini».

L’assessore ai trasporti e viabilità, Daniela Sapio, commenta: «Il servizio offre ai cittadini la possibilità di spostarsi in città e fuori città con risparmio, praticità e basso impatto ambientale».

Come funziona

CinQue consente di avere a disposizione un’auto, per il tempo che si desidera – da una sola ora a uno o più giorni consecutivi – per in città e fuori città: una volta iscritti al servizio, ogni volta che serve, è sufficiente prenotare (via web o con l’app) l’auto del parcheggio più vicino, precisando sempre ora di partenza e di arrivo: all’ora di riconsegna l’auto dovrà poi essere riportata al parcheggio indicato in prenotazione.

Come iscriversi

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del servizio, nella sezione 'Iscriviti': inseriti i propri dati, caricate le copie dei documenti necessari (patente di guida e carta di identità) ed effettuato il pagamento (con carta di credito tradizionale o prepagata), si riceveranno le semplici istruzioni per la convalida del proprio abbonamento e per poter iniziare ad utilizzare il servizio.

Quanto costa

Il car sharing CinQue prevede due tipologie di costi:

una quota di abbonamento annuo d i 18 € (per le aziende 75 € con una formula che consente di accedere al servizio fino a 5 persone diverse, poi incrementabile)

i (per le con una formula che consente di accedere al servizio fino a 5 persone diverse, poi incrementabile) ogni volta che si utilizza il servizio, una quota per le ore di utilizzo più una quota per i chilometri effettivamente percorsi (calcolate a seconda del modello, carburante già incluso)

CinQue mette a disposizione anche soluzioni per utilizzare l’auto per un’intera giornata, per i fine settimana o per più lunghi periodi di vacanza.