Derthona, ecco le nuove maglie

TORTONA - Non devono essere scaramantici, dalle parti del 'Coppi'. Scherzi a parte, nonostante le ultime quattro gare imbattuti e senza gol subiti i 'Leoni' cambiano pelle, ovvero maglia: pensionate le divise giallo canarino di questo inizio stagione che incominciavano a essere un pugno nell'occhio rispetto agli storici colori sociali, ecco le maglie in tinta nera e bianca per affrontare il resto della stagione.

Un ritorno alla tradizione che non può passare inosservato, specie nell'anno del ripristino dello storico nome Derthona Fbc, con la speranza di iniziare una nuova serie positiva. "Ho visto gli effetti del cambio di mentalità sui miei ragazzi arrivare prima del previsto - dice mister Chezzi in conferenza stampa pre-partita - ora spero che siano duraturi: domani ci aspetta una partita maschia, dove dovremo essere bravi a mantenere la calma anche se dovesse diventare 'sporca'. Il campo è piccolo e in sintetico, noi dovremo essere aggressivi il giusto e cercare di portare a casa un risultato positivo". E anche Manasiev, dopo la squalifica, torna a far parte del gruppo.