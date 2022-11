Testardini e Carena, caccia alle medaglie

LOUTRAKI - Poco meno di un'ora e per Matteo Testardini inizierà la seconda avventura al Campionato europeo di kung fu wushu e sanda.

Per l'atleta dell'Accademia Wushu Sanda Alessandria, scelto dai tecnici dell'Italia, semifinale di combattimento, categoria seniores 65kg, contro un atleta svizzero, per conquistare la finale per il titolo.

Appena sceso dal ring, le altre gare: alle 13 forme con arma lunga con il bastone e alle 18 con le mani nude, stili tradizionali, con la forma dei cinque animali, nello stile hung gar shaolin.

Alle 18 toccherà all'altro allievo del maestro Gianluca D'Agostino, Marcello Carena, nella categoria juniores, armi corte con la sciabola.

Domani ancora Testardini nel combattimento e Carena nelle forme mani nude, anche lui con i cinque animali. Entrambi avranno la concorrenza di quindici atleti da tutto il vecchio continente, competizione con un livello tecnico davvero molto alto.

In Grecia c'è anche il maestro D'Agostino. "Ieri, alla cerimonia di apertura, l'emozione di sfilare per l'Italia. In gara ci sono 19 nazioni e 700 atleti, a impreziosire questo campionato anche tre nazionali extraeuropee, di Azerbaijan, Armenia e Georgia, paesi in cui sono molti i praticanti di queste discipline".