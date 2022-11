Testardini campione europeo. Bronzo a Carena

LOUTRAKI - Campione europeo di combattimento: dopo il bronzo nelle forme con armi (bastone), oggi Matteo Testardini, allievo del maestro Gianluca D'Agostino sale sul gradino più alto del podio e regala un altro oro all'Italia.

Nel sanda light, seniores 65kg, Testardini, portacolori dell'Accademia Wushu Sanda, si ripete dopo il successo in semifinale: una grande vittoria a spese dell'ungherese Mark Nagy. "Una soddisfazione enorme - sottolinea D'Agostino, in Grecia con i suoi atleti - per un allievo che è entrato in palestra per la prima volta a 6 anni, oggi ne ha 24 ed è il migliore in Europa".

A completare il trionfo alessandrino anche il bronzo di Marcello Carena nelle forme mani nude juniores, la categoria più affollata, con sedici atleti. "Per tutti e due è quasi sicura la convocazione per i Mondiali nel 2023, ai quali parteciperà anche Marie Lys Foco, che sarebbe stata azzurra a questi europei, ma ha dovuto rinunciare per impegni universitari". Prima, però, ci saranno i campionati italiani di wushu tradizionale e moderno, a Catania, il 17 e 18 dicembre.