La Bollente domina Pivielle, Novi si ferma di nuovo

ACQUI - Capolista per una notte, in attesa che, oggi pomeriggio, Alto Canavese giochi sul campo del Sant'Anna Tomcar. Al comando del girone A della serie B maschile c'è, di nuovo, La Bollente Negrini Acqui, che ritrova la vetta e, soprattutto, il gioco, la determinazione, l'efficacia dei suoi interpreti.

Eppure Pivielle Ceralterra Ciriè si è presentata al 'Mombarone' forte del successo di sette giorni prima su Canottieri Ongina, che l'ha resa potenziale outsider nella corsa alla A3.

Ma Acqui è padrona assoluta nel primo set, che chiude 25/15. Colpiti duro, gli ospiti reagiscono e il secondo parziale è lottato, ma risolto da Martino e compagni ai vantaggi (26/24). Nel terzo, però, si ristabiliscono le gerarchie in campo ed è, ancora, un comodo 25/15.

"Finalmente la squadra ha giocato come sa. Anche nel secondo parziale sempre avanti. Una grande prova del collettivo - sottolinea il ds, Stefano Negrini - a tratti si è vista una differenza netta tra le due formazioni, di contenuti e di obiettivi".

Alessandria, Ovada, Novi: vittorie per stare in alto Le ragazze di Ruscigni dominano Venaria. In C maschile Menego sale ancora. In D Pirates inseguono

Novi 'up and down'

A Novi Pallavolo manca ancora la continuità, che aiuterebbe Stefano Moro e i suoi compagni a stare nella parte tranquilla della classifica, ma alzando lo sguardo verso l'alto. A Santo Stefano Magra, contro Zephyr, sulla ruota dei ragazzi di Dogliero esce un periodico 25/21. Il primo è per gli spezzini, Novi rimette subito la gara in equilibrio, ma i padroni di casa, con lo stesso punteggio, si impongono nel terzo e nel quarto e gli ospiti sono di nuovo sull'altalena, adesso ancora in zona salvezza, ma proprio al confine con quella 'calda'.

Acqui, secondo punto

In B1 femminile Arredo Frigo Valnegri Acqui muove di nuovo la classifica. Piccolo passo in avanti, ma a Garlasco, in una sfida classica, le termali cedono al tiebreak, dopo una grande rimonta nel terzo e nel quarto set prima di cedere nel testa a testa del quinto (25/20, 25/23, 14/25, 20/25, 15/12).

I primi due parziali lottati, ma conquistati dalle padrone di casa, dal terzo le acquesi riprendono in mano il gioco e il loro cammino. Non riescono, però, a cancellare lo 0 dalla casella delle vittorie, ma è una prestazione di grinta, cuore e, anche, schemi che incominciano a funzionare. La possibilità del colpo vincente Acqui l'ha avuta, avanti 8/12 nel quinto, ma il break di Garlasco, 7/0, fa saltare gli equilibri nel momento cruciale.

Casale a digiuno

Terzo stop consecutivo per Euromac Mix Casale in B2 femminile. Cuneo Granda Volley, alla vigilia, ha solo un punto in più delle rossoblù, ma più efficacia, aggressività e convinzione nel primo set, in cui la squadra di Giorgio Gombi latita, punita 25/12. La scoppola aiuta la reazione, 25/20 per pareggiare. Non è la svolta, però, perché nel terzo le monferrine tornano a fare fatica e concretizzare poco, 25/17. Nel quarto la sensazione di poter rientrare una seconda volta, sfumata, però, nelle fasi finali, 25/21