Praschese fermato dalla Stradale: senza assicurazione e con patente scaduta da 10 anni

CRONACA - Una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Acqui Terme, durante il servizio di vigilanza stradale sulle strade della provincia, ha proceduto al controllo di una Citroen di recente immatricolazione, alla cui guida vi era L.M., 36 anni di Prasco, persona già nota agli agenti della Polizia Stradale di Acqui Terme perché, nel dicembre scorso era stato fermato alla guida di una Fiat Panda senza la copertura assicurativa.

Dal controllo è emerso che guidava con patente ritirata in quanto già in precedenza sanzionato per “guida con patente scaduta”e non si era mai sottoposto alla prevista visita medica. Il primo fatto gli era valso il sequestro della Fiat Panda (oltre alla sanzione per guida senza patente); questa volta, l’autovettura, nuova, oltre ad essere sequestrata amministrativamente perché non coperta da assicurazione, è stata anche sequestrata ai fini della confisca a causa della condotta recidiva.

In pochi mesi L.M. a causa della mancata osservanza delle norme del codice della strada ha perso la proprietà di due autovetture del valore complessivo di oltre 20 mila euro. L.M. è stato altresì segnalato all’Autorità Amministrativa per la revoca della patente di guida perché mai rinnovata dalla sua scadenza; qualora dovesse continuare a circolare andrebbe incontro a conseguenze penali.