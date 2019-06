Nasce a Cereseto una nuova professione

Davide e Mara Mazzucco, titolari di un’agenzia immobiliare di Cereseto, paese del Monferrato Casalese nel quale vivono, hanno brevettato dall’inizio di quest’anno una nuova figura professionale. E’ il ‘Life coach immobiliare’, ovvero non il solito agente che è finalizzato a promuovere la vendita di case e casali, bensì un esperto del settore che, avvalendosi di tecniche innovative e diversificate, aiuta il cliente non solo ad acquistare un nuovo immobile, ma anche a cambiare vita. Un coach a tutti gli effetti quindi i cui contorni sono stati delineati attraverso l’acquisizione di una tecnica affinata con vari corsi e tre decenni di attività sul campo. Di qui la decisione di brevettare la figura professionale, con tanto di numero di registrazione e, a supporto, un connubio di strumenti psicologici che portano il cliente a vedere il venditore non come un commerciante bensì come un consulente. ‘La ruota delle decisioni’, ‘I venti comandamenti’, ‘Identikit del tuo immobile ideale’, ‘I 4 mondi e le 4 stagioni’ sono solo alcune delle metodologie con cui il cliente può essere sottoposto per realizzare il proprio sogno. L’obiettivo è permettere ai cittadini stressati dalla vita caotica delle granti metropoli o a persone insoddisfatte della loro quotidianità e del loro lavoro di ricominciare da capo, nel verde delle colline patrimonio Unesco (e non9. Gli strumenti sono molteplici e a disposizione gratuitamente scaricandoli dal sito internet www.casenelverde.eu. E il tutto avviene all’ombra del Castello fatto costruire all’inizio del Novecento da Riccardo Gualino, avvocato e socio di Giovanni Agnelli nei primi, eroici, anni della nascita della Fiat

Massimo Iaretti