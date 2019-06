Parola di Ballerini, rimettiamo a posto le vie del centro

Luca Ballerini, assessore ai lavori pubblici del Comune di Valenza lo aveva annunciato e adesso è diventato operativo. Da quache settimana è in corso un importante intervento di messa in sicurezza dei marciapiedi urbani in cubetto di portido. “Contestualmente – spiega – si provvederà alla messa in sicurezza di alcune strade in materiale lapideo e del centro”. Si tratta, in particolare, di corso Garibaldi, via San Massimo e via Cunietti. L’assessore evidenzia, poi, che per questi interventi l’amministrazione guidata da Gianluca Barbero, attraverso l’assessorato ai lavori pubblici ha investito 100mila euro ed entro la fine del 2019 si conta di impegnarne altri 150mila..