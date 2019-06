Brutta avventura per una giovane donna albanese residente a Serravalle Scrivia, truffata da un falso assicuratore che ha agito on line. Ieri è incappata in un controllo della polizia municipale di Serravalle Scrivia e lo strumento elettronico che legge il numero di targa dei veicoli, ha segnalato agli agenti che l’autovettura ‘Mercedes E200’ in transito a Serravalle Scrivia era sprovvista di copertura assicurativa. In seguito a ciò gli agenti al comando di Ezio Bassani hanno approfondito i controlli tramite un contatto telefonico con la compagnia assicurativa Helvetia che ha confermato di non aver mai rilasciato documento di assicurazione per quel veicolo. La vettura è stata posta sotto sequestro come prevede la legge. Nel frattempo la conducente dell’auto riusciva a dimostrare, tramite documentazione memorizzata sul proprio smartphone, la ricevuta di pagamento della polizza acquistata on line ed esibiva la ricevuta di pagamento del premio assicurativo avvenuta attraverso il sistema Paypal.

Essendo evidente che tra la compagnia assicurativa e la donna sorpresa alla guida dell’auto priva di copertura assicurativa si è inserito un truffatore on line, il veicolo è stato dissequestrato e, previo pagamento delle spese di trasporto e deposito, restituito all’avente diritto. La guidatrice dell’auto e la compagnia di assicurazioni Helvetia risultano parti lese nella truffa.

Il comandante della polizia municipale di Serravalle Scrivia, Ezio Bassani, ricorda che qualunque persona può controllare la copertura assicurativa del proprio veicolo collegandosi al link https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-copertura-rc, che è gratuito e molto utile per tali circostanze.

L.A.