L'impegno di Amv per una Valenza pulita

VALENZA - Valenza non ha un’emergenza rifiuti. Nei giorni scorsi erano state segnalate da più parti situazioni di non decoro ambientale e presenza di erbacce, oltre ai ‘soliti’ abbandoni di rifiuti. L’amministratore unico di Amv Igiene ambientale, Roberto Contotto, spiega che si è trattato di una breve e temporanea difficoltà dovuta ad una diminuzione di personale per motivi di pensionamenti e di ferie, ma che ormai tutto è stato superato, e l’impegno è quello di sempre. In effetti Amv Srl si è spesa parecchio ultimamente con iniziative finalizzate (ad esempio con Sie Onlus) a diminuire il numero degli abbandoni o dei conferimenti scorretti, i quali costano in termini di operatività all’azienda e di denaro per le tasche dei cittadini.

“Ogni giorno, tutti i giorni, ci sono almeno due addetti che devono andare a recuperare i rifiuti abbandonati in città e nel territorio comunale e questo ha dei costi che si riflettono poi sulla tariffa dei rifiuti”, dice l’amministratore unico di Amv Srl. Intanto, mentre l’azienda sta per passare a cassonetti di minori dimensioni per carta, vetro e plastica e anche per gli indiffernziati nel centro storico, Annamaria Zanghi ha depositato un’interrogazione al sindaco Gianluca Barbero per chiedere come mai la raccolta differenziata a Valenza non sia ancora partita.