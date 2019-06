Rivarone inaugura il cornicione

Venerdì 28, alle ore 18.30, in regione Montoggio, il “belvedere” di Rivarone, verrà inaugurato il Cornicione con il Panchinone. Si tratta di una grande cornice girevole di 360 gradi (alcuni dicono di 380 come il numero degli abitanti del paese) in cui osservare il panorama dai modesti 250 mt delle colline rivaronesi, le pendici del Basso Monferrato, o la coda, dipende se si intende Casale come capitale del Monferrato, visto che in un documento medievale del 924 viene citato il paese situato in zona “Monte Ferrato” prima della nascita della Marca Aleramica.

Verrà posta anche una panchina per poter godere dell’ottima vista.. Sarà una tappa per i “selfie nella cornice”, per i parecchi podisti e ciclisti che passano sulla strada provinciale n.80 della Bassa Valle Tanaro che costeggia il belvedere; oppure una meta per la notte di San Lorenzo.