Corpo, anima e spirito: è l'Inno alla Vita di Aperto per Cultura 2019

ALESSANDRIA - “Era il 9 settembre 2016: 80 mila visitatori ad Alessandria per la prima edizione di Aperto per Cultura. Sono passati tre anni ma i principi ispiratori di questa manifestazione restano gli stessi. Con qualche novità per questo terzo compleanno”. Così Alice Pedrazzi, direttore della Confcommercio Alessandria ha presentato la ‘campagna di comunicazione’ della terza edizione del format che il 6 settembre 2019 animerà il centro storico, con il binomio cibo e arte. “Che sono due forme di cultura della nostra Italia, del nostro Piemonte e della nostra Provincia”.

Per questa edizione "più matura" come è stata definita dal direttore Confcommercio di Siracusa è stato scelto un tema che mette al centro "l’essere umano". L’‘Inno alla vita’ che crea un parallelismo tra tre livelli propri dell’uomo, "ovvero quello del corpo, dell’anima e dello spirito" con i tre aspetti cardine di Aperto per Cultura che sono "food, musica e teatro".

‘Il cibo fa piacere al corpo’: si parte dal cibo come esaltazione più esteriore dell’essere umano, l’aspetto più fisico ed estetico. La seconda dimensione è quella dell’anima: “è la parte più interiore, quella dei sentimenti che è intercettata dalla musica”. L’ultimo è lo spirito, “che è quello che ci differenzia da tutte le altre creature terrene”. E l’attività che discute della vita dell’uomo è il teatro: ‘teatro è guardare vedendo lo spirito’.

Starà quindi ai ristoratori per quanto riguarda le proposte gastronomiche e agli artisti per la realizzazione di spettacoli "declinare queste tre tematiche nei loro piatti, nelle loro presentazioni, nei loro allestimenti degli spazi”.

Le novità 2019

Come sarà organizzata la giornata del 6 settembre? Le informazioni ‘passo passo’ fino a quella data saranno date sui canali social di Aperto per Cultura nella formula del notiziario. APC News sarà una striscia di informazione quotidiana, con ospiti e interviste che supera il format utilizzato in questi tre primi anni dei video di lancio degli operatori dei vari settori.

E per chi, invece, si vivrà Aperto per Cultura, tra spettacoli e buon cibo si aprono le porte per un viaggio nella meravigliosa Siracusa. L’altra novità di questo anno è il concorso che mette in palio tre weekend per due persone nella città siciliana con tour gastronomici e culturali. Come partecipare? “Sul retro della tradizionale mappa che indica tutte i punti di ristoro e degli spettacoli ci sarà lo spazio per 4 timbri – ha spiegato Alice Pedrazzi – Due riferiti al food e altrettanti per gli eventi di intrattenimento. Chi li seguirà e si farà mettere il rispettivo timbro potrà imbucare poi la mappa e tentare cosi la fortuna”.