In bici da Valenza a Loreto

Pellegrinaggio sino a Loreto a due ruote per quattro soci del Pedale Club club Valenza (un quinto era al seguito su un pullmino tender) con l’obiettivo di lasciare il proprio gagliardetto con la supplica di richiesta di protezione per tutti i ciclisti soci. Il viaggio è stato di complessivi 630 km, per 5970 metri di dislivello ed stato compiuto in quattro tappe quotidiane di oltre 150 km ognuna, attraversando Liguria, Toscana, Umbria e Marche. Il pellegrinaggio si è rivelato difficoltoso sia per il gran caldo che ha colpito tutta Italia nella scorsa settimana, oltre alle deviazioni imposte dai numerosi valichi trovati chiusi a causa di frane e dai lavori di ripristino nei luoghi colpiti dal recente terremoto. Particolari incontri si sono avuti durante il viaggio a Siena, incontrando altri ciclisti partiti da Sartirana (Pavia) e diretti a Roma attraverso le stesse strade percorse in un altro viaggio del Pedale Club, avvenuto nel giugno 2016. Un momento toccante del viaggio si è avuto con la deposizione del gagliardetto del Pedale Club al cimitero di Filottrano, sulla tomba di Michel Scarponi, indimenticabile ciclista, amato da tutti e morto a causa di un incidente poco più di due anni fa.

M.Iar.