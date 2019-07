“Rinfraschettiamoci”: al Parco di Marengo la sagra della pasta fresca

ALESSANDRIA - La forchetta che incontra la storia e la musica che accompagna la tradizione. Inizia venerdì sera al Parco di Marengo il tradizionale appuntamento estivo con Rinfraschettiamoci e proseguirà sabato e domenica. L'ingresso è gratuito, i cancelli aprono alle 19.45; a seguire un mix di buona cucina e ottima musica. Accanto, infatti, ai Jack Dennis, Boombox, unplogged duo, Kingstom Party, Duert e Natty Roots della prima sera, ci sarà ampio spazio anche per i Vinile 45 e Stefano Pain dj set della seconda, e l’omaggio a Cesare Cremonini con karaoke conclusivo della domenica sera. Infine, al termine di ogni serata ci sarà la possibilità di divertirsi con il dj set. Durante i tre giorni di sagra saranno disponibili anche diversi servizi. Non ultime, la possibilità di posteggiare i propri veicoli al coperto in un parcheggio libero, e la presenza di animatori per allietare anche la serata dei bambini.

Alla sagra ricette tradizionali e piatti tipici del territorio: agnolotti, rabaton, salamini, il tutto presumibilmente accompagnato da un buon bicchiere di vino. Vista la straordinaria affluenza di gente negli anni passati, è consigliato presentarsi per tempo all’entrata del parco.