Singolare iniziativa del Lions Adamas

Tutti in bianco con il Lions club Valenza Adamas. Mercoledì sera si è svolta la ‘Cena in bianco’ in viale Oliva.

Il filo conduttore del momento conviviale, una cena, è stato quello del bianco: tovaglie, fiori, portate ed abbigliamento tutti rigorosamente in sintonia ed all’insegna del candore e dell’impegno lionistico per il service in questione.

E a garantire il successo della cena sono stati circa un centinaio di commensali che hanno, tra l’altro, anche regalato un simpatico colpo d’occhio ai curiosi.

Lo scopo era quello di raccogliere fondi per il progetto ‘Plastic free’ della direzione scolastica di Valenza, che si propone di ridurre significativamente la presenza di materiale in plastica, quotidianamente da smaltire, nelle scuole materne ed elementari della città.

A fare gli onori di casa la neo-presidente del club, Laura Baio e tra i partecipanti il sindaco Gianluca Barbero che ha avuto parole di elogio per le attività del Lions valenzano.