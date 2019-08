“Bentornato Presidente”: al Perlanera cineforum all'aperto

ALESSANDRIA – Nuovo appuntamento con il cineforum Perlanera all'aperto. Venerdì 9 agosto alle 21 al Laboratorio Anarchico di via Tiziano si terrà la proiezione del film Bentornato Presidente. L'ingresso è gratuito.

Sono passati otto anni dalla sua elezione al Quirinale e Peppino Garibaldi vive il suo idillio sui monti con Janis e la piccola Guevara. Peppino non ha dubbi: preferisce la montagna alla campagna... elettorale. Janis, invece, è sempre più insofferente a questa vita troppo tranquilla e soprattutto non riconosce più in lui l'uomo appassionato, di cui si era innamorata, e che voleva cambiare l'Italia. Richiamata al Quirinale, nel momento in cui il Paese è alle prese con la formazione del nuovo governo e appare minacciato da oscuri intrighi, Janis lascia Peppino e torna a Roma con Guevara. Disperato, Peppino non ha scelta: tornare alla politica per riconquistare la donna che ama.