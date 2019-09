“La Traviata” e la mostra sulla Callas: doppio appuntamento per gli appassionati dell'opera

ALESSANDRIA - Una Traviata internazionale in tour: sabato 21 settembre al Teatro Parvum di via Mazzini 85 a partire dalle 20 si potrà visitare la mostra della pittrice Anna Sticco Maria Callas, la voix con 20 tele originali sulla vita e l'arte del grande soprano greco, e alle 21 inizierà la rappresentazione dell'opera di Giuseppe Verdi.

La rappresentazione sarà messa in scena dalla Compagnia Lirica Internazionale di Belcanto Italiano e vede la presenza del soprano Astrea Amaduzzi, rinomata belcantista, nel ruolo di Violetta Valery. Nel cast Xiaoyue Sun (Alfredo Germont), Claudio Corbani (Giorgio Germont), Annalisa Cappelleri (Flora), Emanuela Rinaldi (Annina), Martin Bareš (Gastone) e Bruno Rinaldi (Dottor Grenville). La direzione musicale è affidata al Maestro Mattia Peli, che, come raffinato pianista, accompagnerà tutta l'opera. La regia, i costumi e le scene sono a cura della Compagnia Lirica Internazionale di Belcanto Italiano.

La Traviata, scritta da Giuseppe Verdi nel 1853, è ispirata al romanzo “La signora delle camelie” di Alexandre Dumas figlio, e narra la storia d’amore tra Violetta e il giovane borghese Alfredo, osteggiata dal padre di lui Germont .

La messa in scena della Compagnia Lirica Internazionale di Belcanto Italiano, fin dall'Overture, realizzata come fosse un "quadro vivente", trasporta il pubblico, con magia teatrale, nella cultura parigina della metà del 1800, in una magistrale fusione tra emozione e musica.

L'ingresso è a offerta libera (per informazioni ulteriori o prenotazioni contattare il numero 3477988008). In occasione della rappresentazione dell'opera sarà riaperto il parcheggio del teatro limitatamente all'orario dello spettacolo.