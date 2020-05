NOVI LIGURE — Un cinema “drive in” per l’estate dei novesi, come nell’America degli anni Cinquanta. L’ipotesi è al vaglio dell’amministrazione comunale. «Insieme agli assessori Pino Dolcino e Costanzo Cuccuru stiamo valutando quale potrebbe essere la location più adatta – spiega il consigliere comunale Giacomo Perocchio (Lega) – Per ora la scelta è caduta sul piazzale della ex caserma Giorgi in via Verdi».

È probabile che le classiche manifestazioni estive non si possano svolgere (il consorzio dei commercianti Cuore di Novi ha già annunciato che i Venerdì di luglio non si terranno), così l’amministrazione comunale sta vagliando soluzioni alternative.

«C’è ancora molto incertezza su cosa si potrà organizzare nei prossimi mesi, ad esempio non sappiamo se e quando potranno riaprire i cinema tradizionali come il nostro “Moderno” – dice Perocchio – Così ci siamo rivolti ad alcune imprese di spettacoli e l’idea del drive in sembra quella più percorribile, anche perché le persone rimarrebbero a bordo delle proprie auto».

L’amministrazione comunale, spiega Perocchio, vorrebbe coinvolgere nell’iniziativa anche i gestori del multisala di via Girardengo, i ristoratori e i baristi: «Potrebbero allestire dei punti di ristoro sotto i portici della caserma».

«Abbiamo anche già pensato alle soluzioni per evitare di disturbare i residenti nei dintorni – dice il consigliere leghista – Oggi infatti l’audio dei film può venire trasmesso direttamente attraverso l’autoradio delle vetture, con il bluetooth o con cuffie come quelle utilizzate per la “silent disco”».

L’idea ha già riscosso un certo interesse: «Uno studente di Politiche per la sicurezza è interessato a scrivere una tesi di laurea sulla nostra esperienza, come esempio di come gli enti locali stanno affrontando l’emergenza coronavirus», afferma Giacomo Perocchio.