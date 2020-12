Palazzo Levi: in arrivo 67 mila euro dal Governo

ACQUI TERME - L'informazione arriva per bocca dell'onorevole Federico Fornaro (LeU): «In arrivo seconda tranche ristori per riduzione gettito su tassa di soggiorno per tre comuni della provincia di Alessandria - comunica - Acqui Terme 67.000 euro,

Alessandria 119.000, Castelletto d’Orba 3.200».

Un po' di ossigeno per le casse di Palazzo Levi a fronte di una crisi del settore ricettivo, messo in ginocchio dalla pandemia, che ha registrato perdite fino al 70% delle presenze.