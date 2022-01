Diocesi: appuntamento con il dialogo interreligioso

ACQUI TERME - Lunedì 17, alle 21,ci sarà un nuovo appuntamento organizzato dalla Commissione per l’ecumenismo ed il dialogo con le religioni e dall’Azione cattolica della Diocesi di Acqui. "Si celebrerà la 33esima Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei – spiegano - Essa sarà guidata dal nostro Vescovo, mons. Luigi Testore e dal rabbino capo della Comunità ebraica di Genova, dott. Giuseppe Momigliano, a cui sarà affidato il compito di commentare la parola di Dio al centro dell’iniziativa che si articolerà in momenti di preghiera e di riflessione".

Il testo biblico scelto per la celebrazione sono i versetti da 1-23 del capitolo 29 del libro del profeta Geremia, «particolarmente in sintonia con il tempo complesso di pandemia che stiamo attraversando –commentano gli organizzatori - In questo passo, infatti, il profeta interpreta l’esilio il popolo ebraico sta vivendo a Babilonia come se si trattasse di un “nuovo esodo"".

L’evento si svolgerà online e potrà essere seguita sulla piattaforma Zoom (ID riunione 838 9543 4945 Passcode 320105) o sul canale Facebook dell’Azione cattolica Diocesana.