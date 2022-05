Il 24 maggio è la Giornata europea dei parchi

Ricorre oggi, 24 maggio la Giornata europea dei parchi: i parchi e le aree protette costituisco un patrimonio unico e prezioso da vivere e da tutelare.

Ogni anno in questa giornata si rinnova l'iniziativa della Federazione Europea dei Parchi (EUROPARC) per ricordare il giorno in cui, nel 1909, venne istituito in Svezia il primo parco nazionale in Europa. In Italia i primi parchi furono creati nel 1922: il Gran Paradiso e il Parco d'Abruzzo, divenuto poi Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise.

Noi siamo Natura. Ripensare, riconnettere e ripristinare è lo slogan legato alla giornata di quest'anno che in Italia si svolge all'insegna dei cento anni compiuti dal sistema italiano delle aree protette, con i due parchi nazionali più antichi – Gran Paradiso e Abruzzo, Lazio e Molise – che hanno recentemente celebrato, con Federparchi, il secolo di attività alla presenza del Presidente della Repubblica.



Le celebrazioni si sviluppano su più giorni (tant'è che si parla di: "Settimana dei Parchi") con un incremento delle iniziative delle aree protette nei due fine settimana a cavallo della data al fine di consentire una più ampia partecipazione.

