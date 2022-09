In Cittadella c'è AleComics, con la D'Avena e tanti ospiti illustri

ALESSANDRIA - Prende il via oggi, sabato 3, l'ottava edizione di AleComics, il festival del fumetto ormai diventato uno dei più importanti appuntamenti di settore dell'intero panorama nazionale. I cancelli della Cittadella apriranno verso le 10 circa, e per rimanere costantemente aggiornati sull'intero programma della due giorno è sufficiente scaricare su Google Store l'App dedicata.

Un'edizione ancora più ricca di contenuti, ospiti e offerte commerciali, «rispetto al 2021, infatti, abbiamo aumentato del 50% il numero degli espositori», spiegano gli organizzatori.

La Caserma Montesanto con l'area dedicata agli illustratori emergenti, il "meet & greet" per ascoltare e incontrare di persona i nomi più noti dell'editoria a fumetti, il palco centrale dove sabato e domenica andranno in scena spettacoli, gare cosplay e canore e dove si esibiranno Cristina D'Avena (oggi alle 17), "mito" delle sigle dei cartoni animati degli anni '80 e '90, e i celeberrimi 'Gem Boy' (domenica alle 18), che faranno anche da giudici per la gara canora.

Dopo i due anni pandemici, durante i quali AleComics si è comunque svolto regolarmente nel pieno rispetto delle misure precauzionali socio-sanitarie, quest'anno l'obiettivo dello staff del festival è quello di tornare ai numeri e al flusso di curiosi e appassionati registrati nel 2019 (quasi 30mila gli ingressi). Le premesse ci sono davvero tutte, il programma di eventi e ospiti è più ricco che mai: non resta che andare in Cittadella per constatarlo di persona.