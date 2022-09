McArthurGlen, un percorso per abbattere la disoccupazione giovanile

Abbattere le barriere all’ingresso del mondo del lavoro offrendo gratuitamente formazione e competenze è l’obiettivo che Fondazione Generation Italy e il gruppo McArthurGlen, nell’ambito del programma Giovani e Lavoro di Intesa Sanpaolo, si sono prefissati nel primo semestre del 2022 progettando ed erogando un corso professionalizzante che sapesse unire teoria e pratica e che si tramutasse in una concreta possibilità di inserimento lavorativo per i giovani.

Punto d’incontro tra domanda e offerta di lavoro sono stati i cinque Designer Outlet italiani del gruppo McArthurGlen – Barberino, Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle - che, coinvolgendo i propri brand partner, hanno fatto sì che i 74 studenti aderenti all’iniziativa potessero sostenere il primo colloquio di lavoro.

I partecipanti, ammessi in aula dopo aver superato un breve test online e un colloquio motivazionale con lo staff di Generation Italy, sono stati inseriti, tra aprile e maggio 2022, in un programma di tre settimane particolarmente intensivo che ha fornito loro tutti gli strumenti per imparare la quotidianità di un punto vendita. Utilizzando strutture simulative, role play, case studies ed esercitazioni pratiche, gli iscritti al programma sono stati accompagnati nello studio e nella pratica di tutte le componenti essenziali che caratterizzano il processo di vendita, dall’approccio e l’identificazione delle necessità del cliente sino alla gestione dei pagamenti, il cross-selling, la chiusura della vendita, e tanto altro.

Le tre settimane di formazione hanno così accompagnato i ragazzi e le ragazze nel sostenere colloqui presso gli esercizi commerciali dei cinque Designer Outlet, grazie alle nuove competenze acquisite, pur non avendo alcuna esperienza professionale pregressa nel settore, hanno cominciato il loro percorso lavorativo.

Obiettivo giovani

Il programma Giovani e Lavoro, i cui costi sono interamente coperti da Intesa Sanpaolo, ha l’obiettivo di contribuire ad abbattere il tasso di disoccupazione e inoccupazione dei giovani tra i 18 e i 29 anni, offrendo loro gratuitamente quelle competenze che il mercato lavoro richiede per iniziare un percorso professionale. Il progetto rientra pienamente nell’impegno Esg di Intesa Sanpaolo a favore della crescita del Paese, un impegno che si declina con grande attenzione verso i giovani, il diritto all’istruzione, la formazione e l’accesso al mondo del lavoro. Con il nuovo Piano di Impresa, il Gruppo si è impegnato a promuovere programmi di occupabilità giovanile per oltre 3.000 giovani e coinvolgere oltre 4.000 scuole e università in programmi di educazione inclusiva.

Un’altra iniziativa è in programma il prossimo 17 ottobre, con l’obiettivo di offrire le competenze ad oggi indispensabili per entrare nel mondo del lavoro e di avvicinare altri giovani al mercato del lavoro. Info qui.