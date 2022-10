L'alert per i furti in abitazione: i raid dei ladri

ALESSANDRIA - Dopo le scorribande di giovedì scorso, ladri nuovamente in azione tra San Giuliano Vecchio e Nuovo. Nella notte tra venerdì e sabato. Due i colpi su cui sta indagando.

Ma c'è allarme nella zona proprio per alcuni banditi che stanno mettendo a segno dei raid in abitazione.

Giovedì scorso, infatti, due balordi sono entrati in azione a San Giuliano Vecchio, in via Piacenza. L’obiettivo era la cassaforte. Così sono entrati in casa, hanno scardinato il forziere riuscendo anche ad aprirlo: i ladri hanno però dovuto desistere riuscendo a scappare senza il bottino. La cassaforte era vuota, ma loro hanno comunque messo a soqquadro le stanze.

Ad accorgersi di quello che stava accadendo e a dare l’allarme è stata la proprietaria di casa che stava rincasando proprio nel momento in cui i banditi si davano alla fuga passando dal giardino.

I malviventi sono entrati in azione anche a San Giuliano Nuovo: sono riusciti ad accedere a una abitazione e hanno messo a soqquadro le stanze. Sono poi riusciti a guadagnarsi la fuga.

È la stessa banda ad agire? Al momento non è ancora chiaro se si tratti degli stessi malviventi, sono in corso indagini da parte dei Carabinieri.

La zona di San Giuliano non è l’unica ad essere coinvolta in questi fatti, perché segnalazioni di furti arrivano anche da Lobbi. E una decina di giorni fa due balordi sono entrati in casa di una coppia puntando la pistola al volto di lui chiedendo di mostrare la cassaforte che, però, non c'era. Se ne sono andati con bottiglie di alcolici.