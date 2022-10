'Fulvio Minetti', parte un corso per nuovi volontari

Nasce nel 1993, facendo proprio il motto della Società italiana di cure palliative "Curare quando non si può guarire", l'Associazione Fulvio Minetti, una realtà che opera all'interno dell'hospice 'Il Gelso' di Alessandria fin dalla sua apertura nel 2007 e porta il suo sostegno anche ai pazienti assistiti a domicilio.

"Sono molte le persone che ci sostengono con diverse modalità - raccontano i soci - Dalle offerte alla devoluzione del cinque per mille, fino al volontariato diretto in struttura. Per questi ultimi si tratta della scelta di un volontariato particolare, che fa entrare in contatto con gli strati più profondi della coscienza umana e che porta a comprendere la vita al di là della sua logica apparente. Ciò che viene richiesto ai volontari è semplicemente amore, rispetto per il prossimo e per la sua dignità. Perché ci sia possibile proseguire in questo percorso, il 12 ottobre inizierà un nuovo corso di formazione sulle cure palliative rivolto agli aspiranti volontari. Le lezioni si terranno tutti i mercoledì dalle 20 alle 22 nel Salone 'Ornella Pitzalis' posto all’interno dell’Hospice e accessibile dall’entrata laterale della struttura (via Burgonzio 2)".

Le lezioni saranno in totale dieci e al termine verrà rilasciato un attestato. Chi lo desidera potrà così entrare a far parte del nostro gruppo attivo. La quota da versare sarà pari a 10 euro, comprensiva dell'iscrizione all'Associazione Fulvio Minetti. Il corso sarà tenuto dai medici della struttura, dalla psicologa Bastita e dagli stessi volontari, che condivideranno la loro esperienza. Info contattando il presidente dell'associazione, Francesca Biolatto, al 360 675083 oppure scrivendo una mail a info@fulviominetti.it.