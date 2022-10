Chirurgia ginecologica mini invasiva: due giorni di evento nazionale

Saranno due giorni di corso teorico e pratico sulla chirurgia ginecologica mini invasiva quelli che prenderanno avvio il 13 ottobre nel Salone di Rappresentanza dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria diretti da Davide Dealberti, direttore di Ostetricia e Ginecologia, e Massimo Luerti, Direttore di Ginecologia dell’Istituto Clinica Città Studi di Milano.

L’Ospedale di Alessandria ospiterà infatti la IX edizione del Corso nazionale Sicmig di Isteroscopia diagnostica e operativa con l’obiettivo di insegnare la chirurgia mini-invasiva a livello italiano. Alessandria, infatti, è riconosciuta come sede permanente della scuola di isteroscopia dalla Scuola Italiana di Chirurgia Mini Invasiva Ginecologica (Sicmig) e quella di metà ottobre è un’occasione importante di incontro e formazione che prevede la numerosa partecipazione di medici e chirurghi specialisti da tutta Italia, sia come relatori che come discenti, ma anche di livello internazionale come Martin Farrugia, componente del Comitato Scientifico dell’evento e proveniente dall’East Kent University Hospital di Londra.

In particolare, l’evento è dedicato alla terapia chirurgica mininvasiva della patologia dell’utero per via isteroscopica: “L’isteroscopia è una tecnica chirurgica endoscopica mini-invasiva - spiega Dealberti - che consente in maniera ambulatoriale o in day hospital di trattare patologie diffuse come fibromi, polipi e setti all’interno dell’utero che possono essere causa di infertilità, sanguinamenti uterini anomali e dolori pelvici, ovvero problematiche invalidanti per la donna. Durante il corso verrà insegnata la tecnica che consente di passare dai grandi tagli agli accessi miniaturizzati della chirurgia mini-invasiva che hanno diversi vantaggi sulla qualità di vita della paziente, da una migliore ospedalizzazione a una più rapida ripresa”.

Il programma della due giorni è fitto e ricco di appuntamenti che toccheranno diversi aspetti del tema centrale, dall’evoluzione dell’isteroscopia alla tecnica, passando per le complicanze e le nuove proposte. I corsi si svolgeranno con sessioni di chirurgia in diretta e sessioni video dedicate all’insegnamento della tecnica delle principali procedure chirurgiche, inframezzate alla discussione di alcuni degli argomenti di maggiore attualità nel dibattito relativo alle applicazioni della chirurgia mini invasiva e a sessioni di esercitazioni pratiche su modelli inanimati.