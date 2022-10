Minaccia e colpisce i carabinieri davanti al Retail Park: arrestato

ALESSANDRIA - Infastidiva i clienti all’esterno del centro commerciale Retail Park di via Marengo, ad Alessandria. Quando sono arrivati i Carabinieri della Sezione Radiomobile, Stefano Gambardella, 48 anni, invece di consegnare i documenti ha iniziato a dare in escandescenza, ad insultarli pesantemente, a minacciarli.

Un atteggiamento che non è cambiato neppure quando gli è stato spiegato che doveva seguirli in caserma per l’identificazione: un atto necessario perché gli sarebbe stata notificata la sanzione per ubriachezza molesta e bisognava controllare il suo zaino. L'uomo, che non voleva saperne, ha iniziato a colpire i militari, continuando con un atteggiamento violento sia sulla macchina d’ordinanza che in caserma. Così, è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Quando i militari hanno aperto il suo zaino, all’interno hanno trovato, oltre a oggetti atti allo scasso, anche un defibrillatore risultato essere di proprietà del Retail.

L’udienza di convalida dell’arresto si è svolta ieri pomeriggio in Tribunale. Il provvedimento dei militari è stato convalidato, il difensore del 48enne ha chiesto i termini a difesa e l’udienza è stata rinviata.