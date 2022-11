Intossicazioni da funghi: gli avvertimenti del Sian

Nel corso degli ultimi giorni si sono verificati diversi interventi dell’Ispettorato Micologico del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (Sian) di Asl Al nei vari ospedali della provincia per consulenze su pazienti (tra cui alcuni bambini) che si sono recati al Pronto soccorso per intossicazioni o avvelenamenti causati da funghi raccolti e consumati a livello familiare.

Nel corso di questa stagione il numero dei soggetti coinvolti da avvelenamento da funghi che ha richiesto la consulenza dei micologi Asl Al è di 11 persone, a fronte del numero totale registrato nell’intero scorso anno di soli 6 casi.

Al fine di ridurre il più possibile i casi di intossicazioni o avvelenamenti causati dall’ingestione di funghi, l’Ispettorato Micologico del Sian invita la popolazione ad attenersi alle seguenti raccomandazioni:

devono essere raccolti soltanto esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie

di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie raccogliere soltanto esemplari giovani ed assolutamente sani

ed assolutamente sani si raccomanda di non raccogliere mai esemplari allo stato di ovolo o non dischiusi dal momento che è più facile la confusione con specie velenoso-mortali

esemplari allo stato di ovolo o non dischiusi dal momento che è più facile la confusione con specie velenoso-mortali valutare con attenzione l’habitat di raccolta e il luogo di provenienza. Possono infatti risultare contaminati da agenti esterni quali: fitosanitari, metalli pesanti (piombo, mercurio, cadmio), metalli non pesanti (cromo, arsenico, rame), radionuclidi. Si sconsiglia la raccolta in prossimità di discariche, strade ad intenso traffico veicolare, industrie inquinanti

Se non si è certi della commestibilità dei funghi è possibile sottoporre l’intero quantitativo raccolto al controllo dell’Ispettorato Micologico. Il privato raccoglitore può richiedere una consulenza gratuita per il riconoscimento dei funghi raccolti contattando telefonicamente in orario d’ufficio il Sian del distretto di competenza territoriale:

Sian Alessandria: 0131 307800 - via Venezia 6, Alessandria Sian Casale Monferrato: 0142 434543 - corso Valentino 249, Casale Monferrato Sian Novi Ligure: 0143 332643 - via papa Giovanni XXIII, Novi Ligure

L’attività dell’ispettorato Micologico del Sian si concretizza nelle seguenti prestazioni: consulenza ad ospedali, in occasione di ricovero di soggetti con sospetta intossicazione da funghi; certificazioni a privati e raccoglitori della commestibilità con determinazioni delle specie fungine; certificazioni per la commercializzazione dei funghi epigei spontanei; controllo dei funghi posti in commercio; verifica dell’idoneità dei venditori al riconoscimento delle specie fungine destinate alla commercializzazione.

La consulenza rivolta agli ospedali e alle strutture d’emergenza in occasione di sospetto avvelenamento da funghi consiste nel riconoscere la specie, o il genere fungino, che ha causato la presunta intossicazione al fine di fornire preziose informazioni al medico della struttura ospedaliera che predispone una adeguata terapia su indicazione del Centro Antiveleni di riferimento.