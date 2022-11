The Making of… “Notizie dal 2050-II”

Ricordi il video “Notizie dal 2050”, di cui vi avevo raccontato in una delle prime pubblicazioni di questo blog? Se non sai di cosa sto parlando, clicca qui prima di proseguire con la lettura!

Viceversa, ecco qui la nuova imperdibile puntata! Come di consueto, partiamo subito con le domande a Margherita Caruso (Culturaintour) che torna ad essere nostra ospite per svelarci alcune curiosità e retroscena sulla realizzazione del video!

Quando avete deciso di girare un nuovo "episodio" del video Notizie dal 2050?

Il primo video lo abbiamo fatto con l'obiettivo di sperimentare un nuovo modo di comunicare la crisi climatica e poi, parafrasando Jannacci, ci siamo detti “aspettiamo e vediamo l’effetto che fa!”. Il risultato è andato oltre le ns aspettative, in termini di apprezzamento sia da parte delle persone che da parte di esponenti del mondo della scienza e di docenti universitari. Questo ci ha incoraggiato a realizzare un nuovo video. Siamo convinte che sia la strada giusta per intercettare molte persone che di crisi climatica ne sanno poco o nulla.

Avete preso in considerazione diverse opzioni per il nuovo storyboard?

Per il nuovo episodio non abbiamo avuto grossi dubbi, in quanto era nelle nostre finalità dare un messaggio di speranza. Una speranza attiva, di azione dal basso, che si concretizzi in un piccolo gesto. Tutti possono fare qualcosa per andare nella direzione giusta.

Come valuti la collaborazione con Ener2crowd?

È stato un grande onore. Ci siamo rese conto che davvero un mondo migliore si può fare, ci sono le persone che vi si adoperano con grande dedizione ogni giorno. Abbiamo parlato spesso con Giorgio Mottironi, uno dei fondatori di Ener2crowd e l'entusiasmo che trasmette, insieme al suo staff composto da tantissimi giovani che si impegnano con determinazione, è enorme. Ci hanno dato una grandissima carica.

Recentemente tu e Rossella siete state ospiti al Green Vesting Forum 2022, trasmesso in diretta sul canale Facebook di “Ecofuturo” per presentare il video in anteprima! Quali reazioni ha suscitato nei partecipanti vedere questo video?

La tua domanda mi permettere di sottolineare che, al contrario di un video visto da soli con il proprio dispositivo, in presenza percepisci la reazione del pubblico e il livello di partecipazione. Ciò consente di capire se e quanto funziona.

Rossella è molto espressiva, riesce a catturare l’attenzione e ciò aiuta a molto a far arrivare il messaggio. L’applauso alla fine è stato spontaneo e caloroso, qualcuno in sala mi ha chiesto dove poter rintracciare l’episodio precedente.

Pensi possa essere realizzata in futuro la "Parte 3", oppure il progetto può dirsi completo?

Siamo già al lavoro per proseguire il progetto, dando continuità alla collaborazione con Ener2crowd, che ha deciso di promuoverlo e di finanziarlo interamente. Abbiamo tante idee, dobbiamo concentrarci per fare un buon lavoro.

Come sempre, quando si ottiene un riconoscimento dall'esterno, aumenta anche la responsabilità e la consapevolezza che occorre fare sempre meglio. Ciò che possiamo anticipare è che ci saranno altri video e, incrociando le dita, puntiamo a realizzare uno spettacolo teatrale dal vivo!

Mi raccomando dunque, stay tuned per conoscere tutte le novità dal 2050!

