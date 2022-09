“Ciao Nando, sono otto anni che te ne sei andato;

non passano giorni, ore, minuti, secondi

in cui noi non pensiamo a te, al vuoto che hai lasciato

e alla malinconia che cresce al pensiero della tua mancanza.

Sei e rimarrai vivo dentro coloro che, veramente,

ti hanno amato.

Ti vogliamo bene.

Ciao dolce fratello”.

Nell’ottavo anniversario dalla scomparsa del caro

NANDO CORTE CANAPA

i familiari lo ricordano con l’amore di sempre.

Valle San Bartolomeo, 26 agosto 2022