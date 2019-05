Campagna elettorale agli ultimi colpi

OVADA - Si chiude ufficialmente oggi, venerdì 24 maggio, la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative di domenica. Si vota dalle 7.00 alle 23.00. Il rush finale porta le liste in corsa a organizzare gli ultimi eventi, occasioni di confronto coi cittadini e per la ricerca del voto di chi è ancora indeciso. Per sostenere la candidatura di Paolo Lantero arriverà domani alle 12.00 Maurizio Martina, ex segretario del Partito Democratico e responsabile dell'Agricoltura nel corso del Governo Renzi. Alle 18.30 ultimo discorso del candidato sindaco di "Insieme per Ovada" e brindisi elettorale presso i giardini della scuola di musica (previsto spostamento nell'ex Albergo Italia in caso di maltempo). Chiude la sua corsa al voto anche Pier Sandro Cassulo, candidato di "Ovada viva" che si troverà con i componenti della lista e i sostenitori in piazza Cereseto per un comizion che partirà alle 19.30. Il Movimento Cinque Stelle ha portato mercoledì scorso, davanti al parco Pertini, i suoi elementi di spicco: la candidata ovadese per la Regione, Silvia Gambino, l'europarlamentare Tiziana Beghin e la senatrice Susy Matrisciano. Questa sera gli attivisti saranno in piazza Assunta.