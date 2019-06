Ballottaggio, domenica quasi 23 mila novesi richiamati alle urne

NOVI LIGURE – Quasi 23 mila novesi saranno nuovamente chiamati alle urne domenica 9 giugno, per il turno di ballottaggio in cui dovranno scegliere se affidare il governo della città per i prossimi cinque anni al sindaco uscente Rocchino Muliere o allo sfidante di centrodestra Gian Paolo Cabella. Si voterà dalle 7.00 alle 23.00 e lo scrutinio inizierà immediatamente: se non ci saranno intoppi, poco dopo la mezzanotte sarà già possibile indicare il nome del nuovo sindaco. Al ballottaggio potranno votare tutti gli elettori, anche quelli che non hanno partecipato al primo turno.

Il 26 maggio, per le amministrative, su 22.739 aventi diritto si sono recati alle urne 14.710 novesi, per un’affluenza pari al 64,7 per cento (l’affluenza alle amministrative è più bassa di quella delle europee perché c’è una differenza di circa 550 persone nel corpo elettorale). Di solito al secondo turno si assiste a un’ulteriore diminuzione dell’affluenza.

Per agevolare il raggiungimento dei seggi da parte degli elettori diversamente abili, il Comune di Novi Ligure, in collaborazione con il Cit, ha predisposto un servizio gratuito di trasporto pubblico a chiamata che sarà attivo domenica 9.30 alle 11.30. Per usufruirne è necessario rivolgersi all’ufficio Anagrafe al numero telefonico 0143 772379. Possono usufruirne le persone diversamente abili residenti nel territorio comunale. Al conducente bisognerà mostrare il certificato di invalidità civile o il certificato handicap.

Per votare è necessario esibire la tessera elettorale unitamente a un documento di identità. In caso di deterioramento, smarrimento, furto o esaurimento degli spazi disponibili per la certificazione del voto è necessario richiedere il duplicato della tessera presso lo Sportello del Cittadino di piazza Dellepiane che farà orario prolungato: venerdì 7 e sabato 8 giugno dalle 9.00 alle 18.00; domenica 9 per tutta la durata delle operazioni di voto.