Slitta la Casale - Mortara? Riboldi chiede chiarezza

Sembra che slitteranno ulteriormente i tempi di riapertura della linea ferroviaria Casale – Mortara.

Originariamente prevista per l’inverno e poi slittata alla scorsa primavera, la “prima corsa” è stata spostata avanti nel tempo ancora una volta al mese di giugno 2019 - quindi a questi giorni - ma, è ormai evidente, i treni non partiranno a ore ma, pare, in autunno o addirittura all’inizio del prossimo anno.

A questo proposito non si è fatta attendere una dichiarazione del sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi: “La prospettiva (di slittamento dei tempi nda) è allarmante. Per questo come sindaco di Casale Monferrato sono intenzionato a chiedere rapidamente un appuntamento con i vertici di Trenord, della Regione Piemonte e della Regione Lombardia per ottenere chiarimenti e rassicurazioni su un'opera di vitale importanza per la collettività casalese e monferrina”.