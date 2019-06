Cereseto, il sindaco Enzo Lavagno al lavoro per realizzare il programma di mandato

Enzo Lavagno, rieletto sindaco a Cereseto il 26 maggio, è già al lavoro per la realizzazione dei progetti presentati nel programma elettorale e al tempo stesso, si dice soddisfatto dei numerosi lavori d’intervento eseguiti durante questi precedenti cinque anni di amministrazione.

Tra questi, due dei più importanti sono stati l’ultimazione dell’area parco giochi, con annesso il locale di recente inaugurazione ‘Il Principe ranocchio’ e l’installazione di due defibrillatori, da parte della Croce Rossa e a seguito di due corsi specifici per l’utilizzo degli stessi, per un totale di 21 persone: uno nell’androne del palazzo del Municipio nel mese di aprile di quest’anno e un secondo nell’area parco giochi nel mese di maggio, sempre di quest’anno.

“Siamo ripartiti – dice – con slancio, impegno costante ed ottimismo, per rendere Cereseto sempre più vivibile, pur mantenendo la sua ‘Anima’ monferrina, ospitale e fruibile, non soltanto per il turista di passaggio, ma anche per chi decidesse di voler vivere nel nostro paese”.