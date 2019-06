Confronto Bardone-Chiodi, continuità e discontinuità: il confronto è un unicum

Una forma inedita di confronto, a poche settimane dalle elezioni e dal passaggio di consegne in amministrazione, è andata in scena alla Festa dell’Unità, in un dibattito in cui il sindaco uscente, Gianluca Bardone per il centro sinistra, e il nuovo sindaco Federico Chiodi per il centro destra hanno affrontato i temi, come da titolo, di “Continuità e discontinuità” nell’attività amministrativa.

Un dibattito dai toni civili e composti, in cui il nuovo sindaco, leghista, non ha avuto particolari remore a confrontarsi con una platea che non lo ha votato ma che lo ha ascoltato con attenzione in quanto istituzione; e il sindaco a sua volta ha saputo riconoscere le ragioni dell’altra parte, in particolare su alcuni punti qualificanti che intende mantenere nella sua azione di governo: politiche culturali, prg e società partecipate, enunciate dallo stesso Chiodi in apertura di relazione.

Nel dibattito sono poi emerse le situazioni in cui ci sono punti di vista diversi; raccolta differenziata e isola pedonale su tutti, mentre sulle scuole di viale Kennedy la nuova amministrazione prenderà a breve la decisione su come affrontare l’emergenza edilizia.