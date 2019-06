Riparte la consulta del volontariato

TORTONA - Si è svolta venerdì 21 giugno la riunione della Consulta delle associazioni di volontariato ed è stata la prima occasione di incontro con la nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Chiodi.

Presenti una ventina di associazioni tortonesi che si sono confrontate con il primo cittadino, il vice sindaco Fabio Morreale e l'assessore ai Servizi sociali Marzia Damiani sulle problematiche del settore e sui progetti futuri: in particolare si è discusso della partecipazione alla “Notte Bianca”, che il Comune sta organizzando per il mese di settembre, ed in cui è previsto anche uno spazio riservato all'allestimento di stand per presentare le attività di volontariato in città.

Durante l'incontro è stata ammessa all'unanimità a far parte della Consulta la neocostituita associazione “Prassagora” impegnata ad aiutare le donne vittime di violenza di genere specialmente sul luogo di lavoro. Il prossimo incontro è stato fissato per giovedì 4 luglio.