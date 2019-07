Rifiuti: mercoledì 17 si riunisce il Consorzio

CASALE - Alle 19 del 17 luglio si riunisce l’assemblea del Consorzio Casalese Rifiuti fortemente rinnovata quanto a sindaci ed amministrazioni dopo la tornata elettorale del 26 maggio.

A convocarla per l’ultima volta, in qualità di presidente uscente, è stata Titti Palazzetti. E, in effetti, il primo adempimento che l’assemblea dovrà effettuare sarà la nomina del nuovo presidente che, a rigor di logica, essendo alla guida del principale comune, dovrebbe essere il sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi.

Poi dovranno essere determinati i criteri per determinare i componenti del consiglio di amministrazione e l’approvazione dell’avviso pubblico per le relative nomine. Infine verrà posto in approvazione l’assestamento generale degli equilibri di bilancio.