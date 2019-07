Bilancio, palasport, mozioni: le votazioni in consiglio

Sui temi di bilancio, il consiglio lunedì sera ha deciso a maggioranza, con sfumature diverse nel voto dell’opposizione: astensione delle liste civiche, no di Pd e M5s alle modifiche al documento di programmazione economica, in particolare per la parte relativa a tre assunzioni in pianta organica (una figura di addetto stampa e due vigili in luogo di altrettanti che passano in pensione).

Astensione di tutto il centro sinitra e contrario, invece, il M5s alla variazione di bilancio per l’assestamento, che ricalca in buona sostanza la redazione della passata amministrazione.

Un solo voto contrario, dal M5s, e tutti favorevoli per la pratica urbanistica che sancisce il via libera alla Cittadella dello Sport, che il gruppo Gavio costruirà attorno al nuovo palasport in località San Guglielmo.

Due le mozioni in discussione, una approvata all’unanimità, proposta dalla maggioranza, sulla tutela del Pst, Parco Scientiico Tecnologico, l’altra, proposta dall’opposizione, in merito alle tariffe del trasporto scolastico per l’inaigibilità delle scuole di viale Kennedy respinta.