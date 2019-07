Gabiano, interrogazione sul 5G: è pericoloso?

GABIANO - C’è un dibattito in corso sulla potenziale pericolosità del 5G e anche la Rai ha dedicato un servizio su questo.

Qualcuno ha informato l’amministrazione dell’inserimento di Gabiano, al centesimo posto, nei 120 comuni in cui almeno il 90% della popolazione dovrà poterne fruire entro pochi anni, secondo l’elenco allegato alla delibera dell’Autorità per la garanzia delle telecomunicaizioni.

La domanda è inserita in un’interrogazione che il gruppo di minoranza ‘Gabiano in Monferrato’, Enzo Gino, Alessandro Coggiola, Marco Cassini, rivolge al sindaco Domenico Priora, chiedendo anche “se l’inserimento di Gabiano, o eventualmente la concessione d’uso dei terreni siti in località Piagera, prevedono ‘erogazione di indennità, contributi o benefit, a qualunque titolo”.