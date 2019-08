Venerdì Consiglio comunale a Rivarone

RIVARONE - Venerdì, il consiglio comunale di Rivarone, dalle 19.30 dovrà deliberare sul rendiconto di gestione 2018, la convenzione per il canile sanitario in forma associata con Percetto, Montecastello, Pietra Marazzi, Lu Cuccaro, ma il piatto forte è la ratifica della delibera di giunta che impegna i 50mila euro ricevuti dal ministero dello Sviluppo economico.

«Li impegneremo – spiega il sindaco Elisabetta Tinello – per togliere l’amianto dal camposanto. E’ un intervento che già avevamo anticipato che si sarebbe fatto in campagna elettorale. Inoltre serviranno per la sostituzione di due caldaie, una quella del vecchio asilo, l’altra nel palazzo comunale».