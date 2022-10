Al Bellavita 'Piscina Transilvania'

SPINETTA MARENGO - Avete già voglia di (nuove) vacanze e di relax? Con la ristrutturazione dell’area Thermarium al Parco Bellavita, rilassarsi è ancora più comodo. Tutta l’oasi benessere è stata messa a nuovo per un maggior comfort e per ‘staccare la spina’ e coccolarsi un po’. Percorso completo: tepidarium, calidarium, frigidarium, sauna finlandese, turca, grotte di sale e

molto altro che può essere arricchito anche con massaggi per far durare ancora di più il tuo momento di relax.

Corsi di nuoto

Adulti, bambini e baby, ma anche gestanti o pre agonistica. Per ogni esigenza al Bellavita c’è un corso di nuoto, nella comodità del Parco a pochi minuti da Alessandria.



Halloween Pool Party

Dal 29 al 31 ottobre la piscina riscaldata e coperta del Parco Bellavita si trasformerà per la festa più paurosa dell’anno. Tre giorni di attività didattiche e divertimento per tutte le età per festeggiare Halloween in modo decisamente diverso dal solito. Un programma ‘mostruoso’ in attesa della festa, sabato e domenica, e che prevede al pomeriggio il laboratorio “orribilante” e poi giochi raccapriccianti.



Show Horror Dance all’ora dell’apericena. Lunedì 31 ottobre la festa inizierà con l’apericena alle 19, cocktail e musica fino a mezzanotte con dj e vocalist per la festa in piscina.

Promozione Oktoberfest

Se sottoscrivi un abbonamento annuale al Bellavita e porti un amico, un mese è omaggio per entrambi. L’offerta è valida fino al 30 novembre ed è riferita a un qualsiasi tipologia di abbonamento: Water, Corsi, Palestra e Thermarium. Oppure All Inclusive!

Il Bellavita è questo e molto altro, con la SPA privata in esclusiva, anche di coppia e trattamenti rilassanti di ogni tipo. Oppure con lo spinning o la sala attrezzi ora allestita anche per l'allenamento funzionale.



Eventi e meeting

Addii al nubilato e celibato, compleanni e anniversari. Ogni occasione è perfetta se celebrata al Bellavita. Serve una sala riunioni per un corso di formazione? Ci sono gli spazi giusti con annessi uffici privati. A due passi dal divertimento.



Per maggiori info e prenotazioni:

344 0272217

info@ilbellavita.it

www.ilbellavita.it