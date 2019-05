La comunità del San Paolo in festa

ovada - Si è ritrovata martedì scorso, nel venticinquesimo anniversario della consacrazione del santuario, la comunità che ruota attorno al San Paolo di corso Italia. Una messa cui hanno partecipato tutti i sacerdoti che hanno svolto il loro ministero nella nostra città e con la presenza di padre Ottaviano d'Egidio, il progettista dell'attuale costruzione. Una storia che viene da lontano quella del santuario del San Paolo. La posa della prima pietra risale al 27 ottobre 1984. In realtà il progetto originario risale al 1931. In quell'anno la signorina Giacinta Pesce decise di destinare all'acquisto del terreno sul quale oggi sorge la costruzione la somma di 800 lire assegnatele dalle autorità perché non reclamate da nessuno. (La storia completa su “l'ovadese” in edicola il 23 maggio 2019)