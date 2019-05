Scout: crescita continua a cavallo del millennio

Il 1974 è un anno particolarmente importante per il Gruppo Scout Ovada 1. La comunità capi sa raccogliere i nuovi stimoli nati dalla fusione di Asci e Agi e dalla nascita dell'Agesci e si cimentano nella grande sfida della coeducazione. Il 1975 è però l'anno della scomparsa del Maestro Giacomo Parodi. Nel 1976 il gruppo è presente con spirito di servizio dopo il terremoto in Friuli; l'anno successivo si adopera sul territorio nell'emergenza generata dall'alluvione. Nel 1979 nascono il Branco Scole e il Branco Arcobaleno creati per il crescente numero dei “lupetti”. Nel 1982 il gruppo toccherà le 248 unità. Nel 1989 il Reparto Sherwood è presente ad un altro importante evento, il Campo Nazionale di Branca E/G: gli ALISEI. Il campo si svolge in Trentino, presso il Lago di Lavarone e vi partecipano 1500 scouts. Nel 1990 i festeggiamenti per il settantesimo anniversario del gruppo durano tre giorni con una grande manifestazione. Nel 1993, il Reparto Clochards tiene il suo Campo Estivo presso la Base Scout di Kandersteg mentre nel 1995 viene organizzato un importante campo di Gruppo nella Base Scout "Il Rostiolo". Nel 1997 ricordiamo anche la presenza della Comunità Capi alla prima esperienza associativa di Route di Comunità Capi ai Piani di Verteglia, in Irpinia.

Arriva il nuovo millennio e i ragazzi della Branca Rover Scolte (RS) (dai 17 ai 21 anni) partecipa alla Giornata Mondiale della Gioventù a Roma, in occasione del Giubileo del 2000, vivendo poi a Tor Vergata l'incontro dei giovani con Papa Paolo Giovanni II. Nel 2003 i reparti Sherwood e Clochard partecipano al grande Campo Nazionale di Branca E/G, a Montella (AV), un evento con 24.000 ragazzi dislocati in 4 zone dell'Italia. L’Anno Scout 2003-2004 si apre all’insegna della celebrazione per l’85° di Fondazione del Gruppo Scout Ovada: una manifestaizone di tre giorni ricca di spunti e nuove idee. Negli ultimi 15 anni molti gli eventi e le partecipazioni del nostro gruppo, con la giornata mondiale della gioventù nel 2005 a Colonia, il Jamboree nel 2007 in Inghilterra, il campo di gruppo a Spettine (Pc) nel 2009, l'incontro mondiale per i giovani nel 2011 a Madrid e i fesetggiamenti per i 100 anni di lupettismo 2016 in provincia di Asti, l'anno della giornata monidale della gioventù a Cracovia, vissuta dalla branca RS . Energie, eventi, volti e storie, che in questi 100 anni hanno dato colore alla nostra città. Migliaia di splendidi protagonisti che hanno cercato, a loro modo, di crescere ed essere felici, illuminati da carezze leggere di chi indica la via da lassù e disposti, sempre, a fare “del proprio meglio”.