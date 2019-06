Ados premiata a Matera per il suo ruolo con la Fidas

OVADA - E' arrivata qualche settimana fa da Matera la conferma del ruolo importante dell'Ados, l'associazione che raccoglie i donatori di sangue della nostra città, nel panorama regionale del volontariato. I responsabili del gruppo sono infatti stati inviatati al Congresso Nazionale della Fidas dal presidente nazionale Aldo Ozino Caligaris. L'occasione era la festa per il 60° anno di attività della Fidas stessa. In quell'occasione l'Ados ha ricevuto una targa commemorativa per essere una delle associazioni che hanno contribuito a fondare Fidas. Oltre a Ovada, hanno ricevuto la targa, le associazioni di Torino, Udine, Cairo Montenotte e Masone.

«Per Ados – spiega il presidente Gianluigi Lanza – al tempo firmò l'allora presidente dottor Marenco. Siamo felici di questo riconoscimento. Il 2019 ha confermato la crescita nel numero delle donazioni di sangue e plasma già osservato nel 2018. Particolare importante si affaccia un numero sempre più significativo di giovani provenienti dalle scuole, segnale di come l'attività portata avanti negli istituti ovadesi stia dando buoni risultati». Proprio nel 2018 Ados ha festeggiato a sua volta i 60 anni di attività. A breve l'associazione si ritroverà per il tradizionale pranzo sociale in programma il prossimo 23 giugno presso l'Agriturismo a Modo Mio di Molare. «E' un modo per ritrovarsi – conclude Lanza – e ringraziare che dedica alcuni minuti del suo tempo a un gesto semplice ma molto importante». Per informazioni sulla donazione è possibile rivolgersi alla segreteria, presso la Croce Verde Ovadese.