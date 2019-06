Un nuovo laboratorio per didattiche innovative per i chimici del "Marconi"

TORTONA - Sarà inaugurato a fine agosto, in vista del prossimo anno scolastico, ma è già allestito e presto sarà operativo il nuovo laboratorio didattico di analisi strumentale del corso Chimica, Materiali e Biotecnologie presso l'istituto scolastico “Marconi” di Tortona, realizzato con oltre 70.000 euro dei fondi Pon, dall'Unione Europea.

Ora gli strumenti nuovi, spettrofotometri monoraggio, rifrattometri, un apparecchio per punto di fusione dotato di microscopio, celle elettroforetiche, viscosimetri, calorimetri, insieme ad altri strumenti che rappresentano la dotazione base di un laboratorio chimico come pHmetri, centrifuga, bilance tecniche, reagenti chimici per consentire a tutti gli studenti di sperimentare in prima persona.

Tra i nuovi elementi d’arredo, un’intera parete con quattro banconi. L’allestimento e i collaudi sono in corso proprio in queste settimane.

L'attuazione del progetto, elaborato per ottenere il finanziamento dal dirigente scolastico Guido Rosso e dalle docenti Veronica Guido e Maria Ruvolato, ha permesso di realizzare un ambiente di studio-lavoro versatile: “Gli obiettivi che ci siamo prefisse sono essenzialmente due: gli strumenti acquistati motiveranno studenti e docenti che, grazie alle nuove tecnologie, potranno ampliare il ventaglio di metodiche analitiche nei diversi ambiti della chimica dei materiali, sarà così possibile valorizzare l'approccio sperimentale, aspetto fondante nella formazione per i tecnici di laboratorio chimico; inoltre, l'allestimento di nuove postazioni di lavoro, permetterà un maggior coinvolgimento per ciascun studente che si troverà a lavorare in un ambiente rinnovato ed innovato, in cui l'applicazione di svariate metodologie didattiche, promuoverà le interazioni tra i ragazzi, la capacità di lavorare insieme e lo sviluppo quindi di approcci cooperativi alle situazioni problematiche proposte”.