Mercoledì si corre tra colline e ville

Mercoledì, a partire dalle ore 20, si corre l’edizione 2019 della ‘Stramazzucchetto’, gara non competitiva tra le antiche ville e la collina, a scopo benefico e giunta alla sua seconda edizione, in corrispondenza con il trofeo Camurati. L’evento in occasione della sua prima edizione lo scorso anno aveva avuto un buon successo di parrtcipanti ed era stato anche un ottimo elemento di aggregazione per gli abitanti del quartiere, ultimo ad essere stato creato nella città di Valenza.

M.Iar.